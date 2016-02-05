أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة وشملت 90 ضابطا

Google+ Print
ننشر تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة وشملت 90 ضابطا ننشر تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة وشملت 90 ضابطا
أصدر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة فى صفوف ضباط أقسام الشرطة بالقاهرة، والتى شملت نقل 90 ضابطا من أماكنهم، أبرزهم اثنان من مساعدى الفرق و6 من مأمورى الأقسام و6 رؤساء مباحث.

وشملت الحركة نقل اللواء أحمد سالم، مساعد فرقة القديمة، ليشغل منصب مساعد فرقة الزيتون، ونقل اللواء هانى رزق إلى منصب مساعد فرقة مصر القديمة، ونقل اللواء سيد يوسف مأمور قسم دار السلام ليشغل مدير إدارة حراسة المنشآت، ونقل العميد حسام أبو جبة إلى مأمور قسم دار السلام، ونقل العميد أمجد إبراهيم إلى مأمور قسم شرطة المطرية، ونقل العميد محمد ياسر إلى مأمور قسم شرطة بدر.

كما تم نقل العميد ياسر عبد الجواد إلى مأمور قسم شرطة الشروق، ونقل العميد أشرف عبد الرحمن إلى مأمور قسم شرطة منشية ناصر، ونقل العميد عصام قنيبر إلى منصب مفتش مصر الجديدة.

فيما شملت أبرز تنقلات الحركة بين ضباط مباحث العاصمة نقل الرائد أحمد نزيه إلى رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، ونقل المقدم محمد رضوان إلى رئيس مباحث المطرية، ونقل الرائد إسلام مقبل إلى رئيس مباحث روض الفرج، ونقل الرائد محمد فؤاد إلى رئيس مباحث 15 مايو، ونقل الرائد عبد الرازق محمد عادل إلى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، وتأتى تلك الحركة الجديدة لضخ دماء جديدة داخل أقسام الشرطة.

وكان ضباط وأمناء الشرطة وبعض أهالى منطقة دار السلام نظموا وقفة احتجاجية أمام قسم دار السلام، بمنطقة المطبعة، للمطالبة بعودة مأمور القسم القديم بعد نقله إلى إدارة حراسة المنشآت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر