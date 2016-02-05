ننشر تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة وشملت 90 ضابطا

أصدر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة فى صفوف ضباط أقسام الشرطة بالقاهرة، والتى شملت نقل 90 ضابطا من أماكنهم، أبرزهم اثنان من مساعدى الفرق و6 من مأمورى الأقسام و6 رؤساء مباحث.

وشملت الحركة نقل اللواء أحمد سالم، مساعد فرقة مصر القديمة، ليشغل منصب مساعد فرقة الزيتون، ونقل اللواء هانى رزق إلى منصب مساعد فرقة مصر القديمة، ونقل اللواء سيد يوسف مأمور قسم دار السلام ليشغل مدير إدارة حراسة المنشآت، ونقل العميد حسام أبو جبة إلى مأمور قسم دار السلام، ونقل العميد أمجد إبراهيم إلى مأمور قسم شرطة المطرية، ونقل العميد محمد ياسر إلى مأمور قسم شرطة بدر.

كما تم نقل العميد ياسر عبد الجواد إلى مأمور قسم شرطة الشروق، ونقل العميد أشرف عبد الرحمن إلى مأمور قسم شرطة منشية ناصر، ونقل العميد عصام قنيبر إلى منصب مفتش مصر الجديدة.

فيما شملت أبرز تنقلات الحركة بين ضباط مباحث العاصمة نقل الرائد أحمد نزيه إلى رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، ونقل المقدم محمد رضوان إلى رئيس مباحث المطرية، ونقل الرائد إسلام مقبل إلى رئيس مباحث روض الفرج، ونقل الرائد محمد فؤاد إلى رئيس مباحث 15 مايو، ونقل الرائد عبد الرازق محمد عادل إلى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، وتأتى تلك الحركة الجديدة لضخ دماء جديدة داخل أقسام الشرطة.

وكان ضباط وأمناء الشرطة وبعض أهالى منطقة دار السلام نظموا وقفة احتجاجية أمام قسم دار السلام، بمنطقة المطبعة، للمطالبة بعودة مأمور القسم القديم بعد نقله إلى إدارة حراسة المنشآت.