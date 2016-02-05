حظك اليوم برج القوس الجمعة 5 / 2/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

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>يظهر فى الأفق تغيير جديد على الصعيد المهنى، قد يكون هذا تغيير فى وظيفتك برمتها أو قد تتحول من إدارة إلى أخرى مختلفة فى نفس مكان العمل، وفى هذا الوضع الجديد ستحظى بفرصة سعيت طويلاً للحصول عليها ولذلك حاول أن تقتنصها وتستفيد منها بشكل كامل. على الصعيد العاطفى:

>من المرجح أن مشاعرك الرومانسية ستكون متأججة اليوم وهناك احتمالات كبيرة بأنك ستتصرف بطريقة غير معهودة تمامًا اليوم مع شريكك وجرأتك هذه ستكون مثيرة للدهشة بالنسبة له وقد تصيبه بحالة من الذهول ولكنه فى النهاية سيكون سعيدًا. برج القوس على الصعيد الصحى:

>وضعك الصحى قد يكون مرتبكًا اليوم فبعض الأدوية التى تتناولها قد يكون لها آثار جانبية سيئة عليك وقد تظن أنها أعراض لمرض جديد ولكن بمجرد الذهاب للطبيب ستطمئن تمامًا وستنتهى متاعبك بمجرد أن يغير لك الأدوية وتتناول أدوية أخرى مناسبة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>شخص عزيز وقريب إلى قلبك يواجه بعض المشكلات والصعوبات وبحاجة إليك لتكون أذنًا صاغية له وهناك احتمالات كبيرة بأن تشعر بالإحباط والانزعاج من مشاكل هذا الشخص، لا بأس من ذلك ولكن المهم أن تقدم له الدعم دون أن تنتقده لأن هذا اليوم سيكون يومًا فارقًا فى مسار علاقة الصداقة بينكما.

شبكةعيونالإخبارية

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