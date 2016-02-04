أسبانيا تؤكد استعدادها لإنشاء مصنع وخطوط قطارات فائقة السرعة فى مصر

أكدت وزارة النقل فى بيان لها، أن شركة تالجو الأسبانية أكدت استعدادها الكامل للاستثمار فى مصر بداية من إنشاء مصنع للوحدات المتحركة المتكاملة، وإنشاء خطوط جديدة للقطارات فائقة السرعة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، استقبل كارلوس أوريل رئيس شركة تالجو الأسبانية أحد أكبر الشركات الأوروبية فى مجال صناعة القطارات خاصة القطارات فائقة السرعة حيث تأتى الشركة فى مقدمة الشركات المنتجة للقطارات فائقة السرعة، ولها فروع فى أكثر من 31 دولة حول العالم لما تمتلكه من مصانع لها خارج دول أسبانيا.

وأضاف البيان أن ذلك يأتى ذلك فى ضوء توجه وزارة النقل لفتح فرص الاستثمار الأجنبى فى مصر من خلال إنشاء مصنع لانتاج الوحدات المتحركة وذلك بغرض استغلال موقع مصر لتصدير هذه القطارات للدول المحيطة خاصة دول الخليج وبعض دول أوروبا وآسيا.