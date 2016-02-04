أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أسبانيا تؤكد استعدادها لإنشاء مصنع وخطوط قطارات فائقة السرعة فى مصر

Google+ Print
أسبانيا تؤكد استعدادها لإنشاء مصنع وخطوط قطارات فائقة السرعة فى مصر أسبانيا تؤكد استعدادها لإنشاء مصنع وخطوط قطارات فائقة السرعة فى مصر

أكدت وزارة النقل فى بيان لها، أن شركة تالجو الأسبانية أكدت استعدادها الكامل للاستثمار فى بداية من إنشاء مصنع للوحدات المتحركة المتكاملة، وإنشاء خطوط جديدة للقطارات فائقة السرعة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، استقبل كارلوس أوريل رئيس شركة تالجو الأسبانية أحد أكبر الشركات الأوروبية فى مجال صناعة القطارات خاصة القطارات فائقة السرعة حيث تأتى الشركة فى مقدمة الشركات المنتجة للقطارات فائقة السرعة، ولها فروع فى أكثر من 31 دولة حول العالم لما تمتلكه من مصانع لها خارج دول أسبانيا.

وأضاف البيان أن ذلك يأتى ذلك فى ضوء توجه وزارة النقل لفتح فرص الاستثمار الأجنبى فى مصر من خلال إنشاء مصنع لانتاج الوحدات المتحركة وذلك بغرض استغلال موقع مصر لتصدير هذه القطارات للدول المحيطة خاصة دول الخليج وبعض دول أوروبا وآسيا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر