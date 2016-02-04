“النهار” تكرم الجراح المصري العالمي “هشام عاشور “

نظمت شبكة تلفزيون “النهار” حفل تكريم للطبيب المصري “هشام عاشور” أحد أبرز جراحي الأورام في ألمانيا ومدير أكبر مستشفى للنساء والتوليد في العالم، وذلك بعد انتهاء فعاليات زيارته الخيرية السادسة لمصر وسلمه الخبير الإعلامي “علاء الكحكي” درع التكريم وأقيم احتفال خاص بهذه المناسبة، وذلك بحضور الإعلامي “أحمد فايق” مقدم برنامج “مصر تستطيع” ود.”محمد عبد العزيز” الرئيس التنفيذي لمؤسسة “اسمعونا”.

كانت مؤسسة “اسمعونا” قد نظمت زيارة جديدة لـ”عاشور” المتخصص في جراحة الأورام للسيدات وتم خلالها اجراء 13 عملية جراحية والكشف على 60 سيدة مصرية بدون مقابل وذلك في إطار مبادرة “وقتك لبلدك” التي اطلقها برنامج “مصر تستطيع “اعداد وتقديم الإعلامي “أحمد فايق” والذي تعرض شبكة تلفزيون “النهار” موسمه الثالث حاليا وهو أول برنامج يلقى الضوء على عقول وعلماء مصر الموجودة في الخارج .