أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“النهار” تكرم الجراح المصري العالمي “هشام عاشور “

Google+ Print
“النهار” تكرم الجراح المصري العالمي “هشام عاشور “ “النهار” تكرم الجراح المصري العالمي “هشام عاشور “

نظمت تلفزيون “النهار” حفل تكريم للطبيب المصري “هشام عاشور” أحد أبرز جراحي الأورام في ألمانيا ومدير أكبر مستشفى للنساء والتوليد في العالم، وذلك بعد انتهاء فعاليات زيارته الخيرية السادسة لمصر وسلمه الخبير الإعلامي “علاء الكحكي” درع التكريم وأقيم احتفال خاص بهذه المناسبة، وذلك بحضور الإعلامي “أحمد فايق” مقدم برنامج “ تستطيع” ود.”محمد عبد العزيز” الرئيس التنفيذي لمؤسسة “اسمعونا”.

كانت مؤسسة “اسمعونا” قد نظمت زيارة جديدة لـ”عاشور” المتخصص في جراحة الأورام للسيدات وتم خلالها اجراء 13 عملية جراحية والكشف على 60 سيدة مصرية بدون مقابل وذلك في إطار مبادرة “وقتك لبلدك” التي اطلقها برنامج “مصر تستطيع “اعداد وتقديم الإعلامي “أحمد فايق” والذي تعرض شبكة تلفزيون “النهار” موسمه الثالث حاليا وهو أول برنامج يلقى الضوء على عقول وعلماء مصر الموجودة في الخارج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر