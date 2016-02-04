نشرة «ONA» للفضائيات| «لازم نفهم» يتحول لبرنامج أسبوعي.. إيمان عز الدين مستمرة على «الحياة2».. و «شفيق»: النهار ستصبح الأولى

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

نفت الإعلامية إيمان عز الدين، ما انتشر مؤخرًا حول قرب رحيلها عن شبكة تلفزيون “الحياة”.. للمزيد

قالت الإعلامية إنجي علي، إنها ستقدم برنامج “Close Up” بشكل أسبوعي، والذي سيبث خلال منتصف شهر فبراير المقبل على شاشة “نايل سينما”.. للمزيد

يحل الكابتن مدحت شلبي، وزوجته سحر نوح، ضيوفا على برنامج “بيت العيلة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية المتميزة نجوى إبراهيم، على شاشة النهار، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة والنصف مساءا.. للمزيد

وأضاف شفيق في تصريح خاص لـ«ONA»، أن الانطلاقة الجديدة للنهار اليوم ستجعلها القناة الإخبارية الأولى، وستصبح مصدر المعلومة الأول في مصر، موضحاً أنه سيتم تقديم مواجيز أخبار على رأس كل ساعة.. للمزيد

رصدت وكالة ONA، البرامج الكوميدية والتي تعرف بـ “برامج الموسم” والتي بات من المؤكد عرض لها أجزاء جديدة على القنوات الفضائية خلال الشهور المقبلة.. للمزيد

بدءاً من أول مارس المقبل يتحول برنامج ” لازم نفهم ” للصحفي والإعلامي مجدي الجلاد على cbc extra إلى برنامج حواري أسبوعي، الجلاد تناقش خلال الأسابيع القليلة الماضية مع إدارة CBC حول احتياجه إلى التفرغ الكامل مع اقتراب صدور الجريدة اليومية الجديدة التي يترأس تحريرها.. للمزيد