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نشرة «ONA» للفضائيات| «لازم نفهم» يتحول لبرنامج أسبوعي.. إيمان عز الدين مستمرة على «الحياة2».. و «شفيق»: النهار ستصبح الأولى

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إعداد- إنجي لطفي

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مجدي وألبرت وإيمان وإنجي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

نفت الإعلامية إيمان عز الدين، ما انتشر مؤخرًا حول قرب رحيلها عن تلفزيون “الحياة”..  للمزيد

 

الإعلامية إيمان عز الدين

الإعلامية إيمان عز الدين

 

قالت الإعلامية إنجي علي، إنها ستقدم برنامج “Close Up” بشكل أسبوعي، والذي سيبث خلال منتصف شهر فبراير المقبل على شاشة “نايل سينما”.. للمزيد

 

انجي علي

انجي علي

 

يحل الكابتن مدحت شلبي، وزوجته سحر نوح، ضيوفا على برنامج “بيت العيلة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية المتميزة نجوى إبراهيم، على شاشة النهار، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة والنصف مساءا.. للمزيد

 

وأضاف شفيق في تصريح خاص لـ«ONA»، أن الانطلاقة الجديدة للنهار اليوم ستجعلها القناة الإخبارية الأولى، وستصبح مصدر المعلومة الأول في ، موضحاً أنه سيتم تقديم مواجيز أخبار على رأس كل ساعة.. للمزيد 

 

 

 

 

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ألبرت شفيق

 

رصدت وكالة ONA، البرامج الكوميدية والتي تعرف بـ “برامج الموسم” والتي بات من المؤكد عرض لها أجزاء جديدة على القنوات الفضائية خلال الشهور المقبلة.. للمزيد

 

بدءاً من أول مارس المقبل يتحول برنامج ” لازم نفهم ” للصحفي والإعلامي مجدي الجلاد على cbc extra إلى برنامج حواري أسبوعي، الجلاد تناقش خلال الأسابيع القليلة الماضية مع إدارة CBC  حول احتياجه إلى التفرغ الكامل مع اقتراب صدور الجريدة اليومية الجديدة التي يترأس تحريرها.. للمزيد 

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