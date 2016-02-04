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فوائد الثوم.. يحمى القلب ويمنع تصلب الشرايين ويطهر الجهاز الهضمى

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فوائد الثوم.. يحمى القلب ويمنع تصلب الشرايين ويطهر الجهاز الهضمى فوائد الثوم.. يحمى القلب ويمنع تصلب الشرايين ويطهر الجهاز الهضمى
الثوم من الخضراوات المفيدة للصحة بشكل عام وتفضل كثير من ربات البيوت إضافته لوجبات الطعام لأنه يتميز بمذاق مفضل بين جميع أفراد الأسرة من الكبار والأطفال.

الثوم مطهر لجهاز الهضمى


>ويقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية والنحافة إن الثوم يحتوى على مواد مفيدة تساعد فى التخلص من البكتريا الموجودة بالوجبات السريعة والأطعمة بشكل عام ولذلك يعتبر مطهر للمعدة ومفيد للجهاز الهضمى.

فوائد الثوم لصحة القلب


>ويؤكد استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية أن تناول الثوم مفيد لصحة القلب وعقب امتصاصه بالجهاز الهضمى ينتج إنزيمات مفيدة لمرضى القلب وتصلب الشرايين تساعد على تقوية عضلة القلب، كما يحافظ تناول الثوم على سيولة الدم وتجنب الجلطات فى الأوردة والشرايين.

وينصح د. طايع بتناول الثوم على الريق دون طهيه وإن كان ذلك متوقفا على الحالة الصحية للشخص أو إضافته إلى الأطعمة.

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مصر 365