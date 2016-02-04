رحلة إيطالية للمصمم أنطونيو غريمالدي تأخذه إلى الرياض

تحت رعاية السفارة الايطالية في المملكة العربية السعودية سعادة السفير ماريو بوفو وزوجته فرانكا يقدمان المصمم أنطونيو غريمالدي يوم 11 فبراير في الرياض في معرضه الأول. يحتضنه منزل السفير الإيطالي لدى المملكة العربية السعودية، معرض هو الأول من نوعه يمثل مزيج من الأحلام، والعاطفة والفن والموضة.

معرض "رحلة إيطالية" هو رحلة مثالية مع الحرفية الإيطالية الجميلة ومتفردة الصنع. سيكون فرصة للمصمم لتقديم مختارات من إبداعاته الحديثة في مجموعة مصغّرة للهوت كوتور لموسم ربيع / صيف 2016 المستوحاة من مدينة مراكش، جنبا إلى جنب مع قطع جعلت من العلامة التجارية الشهيرة رمزاً في إيطاليا وجميع أنحاء العالم. هذا العرض لن يقتصر فقط على الملابس ولكنه سيشتمل أيضا على عرض لعينات منتقاة من التطريزات والرسومات، كما سيتم عرض الفيديو الذي يروي قصة العملية الإبداعية بأكملها: من المفهوم إلى البناء، من مرحلة اختبار القطع حتى عرض الأزياء. المعرض يهدف إلى تعزيز صورة الجودة والدراية الإيطالية على المستوى الدولي، ومزج التقاليد الحرفية بالتكنولوجيا.

كما ينقسم معرض "رحلة إيطالية" إلى عدة مراحل تمكن الزائر من ملاحظة الموقع حيث تحيط به مجموعة ربيع / صيف 2016 للهوت كوتور وإبداعات أخرى. مجموعات الأزياء تنوعت ومن بينها مجموعة "پورتريه" التي قدمت إلى جانب جان بول غوتييه في الجبل الأسود، المجموعة البيضاء الكاملة "آيس"، و "فلسفة الزهور" التي سبق وعُرضت على سجادة من الزهور في روما. كما يضم المعرض عدد من الإبداعات السابقة التي قُدمت في باريس. وسيتم تخصيص قسم خاص من المعرض لفساتين العرائس، مع مجموعة مصغرة من فساتين حفلات الزفاف ومنها المطرزة بشكل جميل، تحمل في طياتها لمسات أنطونيو غريمالدي التي جعلت من اسمه علامة تجارية للتميز الإيطالي حول العالم.