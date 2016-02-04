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تيفاني تحتفل بعيد الحب بعمل فني مميّز في مول الإمارات

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الخميس 04-02-2016 14:46

استباقاً لعيد الحب، تحتفل "تيفاني" Tiffany بهذه المناسبة مع مفهوم فريد يستكشف العديد من التفسيرات الخاصة والشخصية للحب. في هذه المناسبة، تكشف دار المجوهرات النقاب عن تركيب فنيّ ضوئي استثنائي في قبّة الأزياء "فاشن دوم" في مول الإمارات.

تركيب فنيّ ضخم يجسد علبة Tiffany Blue Box التي استحوذت على قلوب العالم منذ البداية. يتألف التركيب من ثلاثة علب زرقاء ضخمة مضاءة، تنحدر على التتالي من السقف، وشريط أبيض يتدلى بشكل رائع بينها، وعليه عبارة “Love is…”.
“Love is…”، هي مجرّد كلمات بسيطة لكنها قوية، تلهم كل شخص لإكمال الجملة مع فكرته ورؤيته الخاصة للحب. واحتفاءً بعيد الحب، فالجميع مدعوّون لاكتشاف تصاميم تيفاني المفعمة بالرومانسية، لانتقاء الهدية المثلى التي تراعي رغبات الأحبّة، وتستطيع التعبير فعلاً عن مدى حبهم.

بكل تأكيد، فإنّ علبة Tiffany Blue Box ستخفق لها القلوب في فبراير الحالي، سواء لمحتها في المول المزدحم، أو قدّمتها كهدية لمن تحب!

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سيدتي