اختيارات الرجل الأنيق في شتاء 2016

مضى قبل أيام معدودة أسبوع الموضة للأزياء الرجالية في لندن وباريس، حيث عُرض العديد من المجموعات الأنيقة والتصميمات العصرية للرجل في خريف وشتاء 2016. وقد جمعنا لك في هذه المساحة مجموعة من التصميمات الأنيقة التي ستكون اختياراً مثالياً للرجل في الشتاء المقبل.

الكنزات الصوفية

الصوف خيار مناسب ومثالي للإطلالات الشتوية، سواء للرجال أم للنساء. وقد قدّمت دور الأزياء العديد من الخيارات العصرية في العروض الأخيرة، مثل ألكساندر مكوين Alexander McQueen و دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana.

الـ بومبر جاكيت

كان هذا النوع من الجاكيتات منتشراً في مختلف عروض الأزياء العالمية، مثل: ديسكويرد2 Dsquared2 و بربري Burberry... وشاهدناه بتصميمات و ألوان مختلفة ومتنوعة للشتاء المقبل.

تفاصيل أنيقة

ابتعد المصمّمون في هذا الموسم عن التفاصيل التقليدية، واعتمدوا طبعات موّردة وتطريزات تأخذ شكل فراشات ناعمة لتصميماتهم، حتى نتوقّع أنها لن تجذب انتباه الرجال في الخليج العربي بالتحديد.

طبعة المربّعات

ظهرت هذه الطبعة منذ عدة مواسم، واستمرت في الظهور على منصّات العروض حتى هذا الموسم، إذ شاهدناها في المعاطف والجاكيتات من مختلف دور الأزياء العالمية، مثل: بالمان Balmain وغيرها.