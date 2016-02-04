أجمل فساتين سهرة استوحيها من أنابيلا هلال في برنامج "ديو المشاهير"

عُرضت منذ بضعة أيام آخر حلقات برنامج "ديو المشاهير" Celebrities Duets، الذي تُقدّمه المُذيعة ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة أنابيلا هلال، التي أطلّت في جميع حلقات البرنامج بفساتين وتصميمات مميّزة وفاخرة، تنوّعت من ناحية ألوانها وقصّاتها. وقد جمعنا لك اليوم أبرزها لتستوحي منها إطلالات رائعة لسهراتك.

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في أغلب إطلالاتها، اختارت "أنابيلا" فساتين سهرة فاخرة وجميلة ناسبت قوامها الممشوق، وأظهرتها بأجمل حُلّة؛ وأحياناً فضّلت قماش الترتر البرّاق الفضيّ، وأحياناً أُخرى كانت ميّالة إلى التصميمات البسيطة الأُحادية اللون؛ وفي بعض الأحيان، رأيناها بتصميمات عصرية، دخلتها الشراشيب أو التفاصيل المعدنية؛ وفي بعض الحلقات كانت ميّالة إلى الأسلوب الأنثوي الجذاب.

أما ألوان الفساتين، فتدرّجت خيارات أنابيلا بين الأحمر، والأسود، والأزرق، والبنفسجي، والزهري، والأبيض، والفضي، وغير ذلك…

وفي آخر حلقة من البرنامج، مساء أمس، تألقت أنابيلا بالإطلالة الأجمل، حين اختارت فستاناً باللون الأزرق المُخضرّ، من تصميم إيلي صعب Elie Saab بأكمام طويلة وقماش مُثنّى، انسدل عليها بطريقة رائعة، فبدت فيه جميلة جداً، لا سيما أنّ لونه أبرز لون عينيها بطريقة لافتة، فيما كانت تسريحة شعرها مميزة، وكذلك مكياجها.

سنتركك الآن مع أجمل الفساتين التي اختارتها أنابيلا هلال في برنامج "ديو المشاهير" Celebrities Duets لتستوحي منها إطلالات مميزة لسهراتك المُقبلة.

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