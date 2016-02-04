انطلاقة جديدة «للنهار اليوم» الأحد.. و«شفيق»: ستصبح القناة الإخبارية «الأولى» بمصر

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي ألبرت شفيق، رئيس قناة النهار، إن قناة «النهار اليوم» ستنطلق بشكل جديد اعتباراً من الأحد المقبل، الساعة الثامنة صباحاً، متمنيًا أن تنال الانطلاقة الجديدة للقناة إعجاب المشاهدين.

وأضاف شفيق في تصريح خاص لـ«ONA»، أن الانطلاقة الجديدة للنهار اليوم ستجعلها القناة الإخبارية الأولى، وستصبح مصدر المعلومة الأول في مصر، موضحاً أنه سيتم تقديم مواجيز أخبار على رأس كل ساعة.

وعن مقدمي البرامج على شاشة النهار اليوم، أكد شفيق أنه من بين الوجوه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي محمد مصطفى شردي، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والإعلامي إبراهيم حجازي، والإعلاميتين سارة حازم ودعاء جاد الحق، والإعلامي عمرو الكحكي، مضيفاً أن هناك مفاجآت عديدة سيتم الإعلان عنها.