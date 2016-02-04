أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث العسكرى: تدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية

Google+ Print
المتحدث العسكرى: تدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية المتحدث العسكرى: تدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى ان عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة (البويطى)، حيث تم القضاء على إثنين من المهربين والقبض على إثنين آخرين وتدمير (2) عربة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران الكثيف مع القوات إستشهد ضابط وضابط صف من أبطال القوات المسلحة ، وتستمر عناصر القوات المسلحة فى أعمال التأمين والتمشيط للمنطقة الحدودية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجة للدولة .

وتنعى القوات المسلحة شهدائها الأبرار داعية المولى - عز وجل - أن يتغمدهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .

تدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية (1)

تدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية (2)

تدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية (3)

تدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية (4)

سلاح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365