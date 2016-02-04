المتحدث العسكرى: تدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى ان عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة (البويطى)، حيث تم القضاء على إثنين من المهربين والقبض على إثنين آخرين وتدمير (2) عربة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران الكثيف مع القوات إستشهد ضابط وضابط صف من أبطال القوات المسلحة ، وتستمر عناصر القوات المسلحة فى أعمال التأمين والتمشيط للمنطقة الحدودية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجة للدولة .

وتنعى القوات المسلحة شهدائها الأبرار داعية المولى - عز وجل - أن يتغمدهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .



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