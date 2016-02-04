إعادة فتح أبواب قسم دار السلام بعد احتواء أزمة ضباط وأمناء الشرطة المحتجين

أعاد قسم شرطة دار السلام، فتح أبوابه من جديد، بعد تفاوض اللواء نائل ثروت، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، مع الضباط والأمناء المحتجين والاجتماع معهم والاستماع إلى اعتراضهم. وسمح العقيد ناصر ثروت نائب مأمور القسم السلام، بزيارة الأهالى لذويهم.

كان اللواء نائل ثروت، قد وصل إلى قسم شرطة دار السلام بمنطقة المطبعة، لتفقد الحالة الأمنية أمام القسم، تزامنًا مع وقفة الأهالى وعدد من الضباط والأمناء، للمطالبة بعودة مأمور القسم العميد السيد حسن يوسف، بعد قرار نقله لقطاع حراسة المنشآت.

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