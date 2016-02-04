مصادر بوزارة الشباب: السيسى يفتتح 25 منشأة رياضية بالفيديو كونفرنس..السبت

كشفت مصادر بوزارة الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يفتتح 25 مشروعا رياضيا على مستوى الجمهورية بالفيديو كونفرانس، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك يوم السبت المقبل.

وتستعرض وزارة الشباب والرياضة افتتاح مركز المنتخبات الوطنية بالمعادى، بعد إعادة تطويره بمستوى يضاهى المراكز العالمية والدولية من خلال القوات المسلحة، بتكلفة تخطت 150 مليون جنيه لخدمة الفرق الرياضية التى تستعد لدورة الألعاب الأولمبية، فضلا عن افتتاح العديد من المنشآت الرياضية التى أنشأتها وزارة الشباب والرياضة على مدار عام ونصف من حمامات سباحة وملاعب بمراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظات.