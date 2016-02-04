لتجنب انتفاخ القولون فترة الحمل.. ابعدى عن البقوليات والملح

فى فترة الحمل تتعرض المرأة للعديد من الأعراض المزعجة، أهمها انتفاخ القولون. الملح وانتفاخ القولون فى الحمل

>ويوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، أن الإسراف فى تناول الطعام الغنى بالملح كالجبن المالح والمخلل والطعام المحفوظ، من الأسباب التى تؤدى لانتفاخ قولون المرأة فى فترة الحمل مشيرا إلى أن الملح يعمل على زيادة احتباس السوائل فى الجسم، ما يجعل السيدة أكثر عرضة للتورم والانتفاخ، حيث يكون الجسم مهيئًا لذلك بسبب التغيرات الهرمونية، التى تحدث وقت الحمل، كما أن زيادة الملح يرفع ضغط الدم، وهو من الأمراض التى تمثل خطورة على الحمل. البقوليات وانتفاخ القولون

>ويضيف استشارى أمراض النساء والولادة أن إسراف المرأة فى تناول البقوليات، كالفاصوليا البيضاء والعدس واللوبيا والفول والطعمية والحمص يساعد بصورة كبيرة فى تعرض القولون للعديد من المشاكل أهمها الانتفاخ ولذا ينصح بتجنب تناولها خاصة فى شهور الحمل الأخيرة.

شبكةعيونالإخبارية

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