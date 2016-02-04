نائب طهطا: أتقدم باستجواب لـ«وزير الإسكان» حول انهيار كوبرى سوهاج لأنه المسؤول الأول‎

أكد الإعلامي مصطفى سالم -عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار بطهطا- إن واقعة انهيار أجزاء من كوبري سوهاج الجديد تمثل حلقة جديدة من حلقات الفساد المتأصلة داخل بعض وزارات ومؤسسات الدولة، مشددًا على أنه سيتقدم بطلبات إحاطة واستجوابات حول الحادثة ضد وزير الاسكان، لأنه المسؤول الأول عن ذلك.

وأشار النائب مصطفى سالم أن ما حدث يعد سابقة لم نراها من قبل، لأن الكوبري جديد لم يتم استهلاكه إطلاقًا، ومع ذلك انهار وهو فى مرحلة التشغيل التجريبى، ومن فضل الله أن ذلك الحادث كان فى وقت هادئ صباحًا دون مرور سيارات علي الكوبري، ونظرًا لأننا فس إجازة نصف العام الدراسس وإلا كانت هناك كارثة بشرية ستحدث، نظرًا لأن هذا الطريق تمر عليه سيارات كثيرة فهو محور حيوي لجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل ولمدينة سوهاج الجديدة أيضًا.

وتساءل: «كيف يخرج علينا بعض المسئولين مثل اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، للتهوين والتقليل من خطورة الحادث، متحدثًا بان ذلك أمر طبيعي ولا مشكلة فيه وعلينا ألا نكبر في المواضيع، هل كان سيادته ينتظر حدوث كارثة بشرية ووقوع قتلى وإزهاق العديد من الأرواح حتى يشعر بخطورة الموقف، أم أن إزهاق أرواح المواطنين وضياع أموال الدولة أصبح خارج حسابات مثل هولاء من المسؤولين؟

وطالب «سالم»، بسرعة الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسئولية واحالة المسئولين عنها لمحاكمة عاجلة وتوقيع اقصى عقوبة على المسئولين عن الحادث فضلا عن تغريمهم بالاضرار المادية الناتجة عن الحادث بل واضعافعها عقابا لهم وليصبحوا عبرة لغيرهم من المسئولين المستهترين والفاسدين.