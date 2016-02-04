دراسة: سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا ارتفع بنسبة 10%

(إفي): كشفت إحدى دراسة نشرت اليوم أن سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا والذي انتهى منذ أيام قليلة، ارتفع بنسبة 10% مقارنة بالموسم الماضي.

هذه هي الأرقام التي تشير إليها الدراسة التي تحمل عنوان "سوكيريكس ترانسفير ريفيو 2016" وتم تقديمها اليوم الخميس لرئيس رابطة الدوري الإسباني للمحترفين، خابيير تيباس، من قبل شركت "برايم سبورت"، التي يمتلكها إستيبي كالسادا، وكيل اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومدير التسويق السابق بنادي برشلونة الإسباني.

ويشير التقرير إلى أن حجم الاستثمارات خلال الميركاتو الشتوي المنقضي بلغ الـ427 مليون يورو داخل القارة العجوز وهي النسبة الأعلى خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وشهد سوق الانتقالات سيطرة متواصلة من جانب الدوري الإنجليزي "البريميير ليج" الذي أنفقت أنديته 251 مليون يورو، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم إنفاق أندية الدوري الإيطالي "السيري آ" حتى 78 مليون يورو.

ومن جانبها، أنفقت الأندية الألمانية نحو 39 مليون والفرنسية 32 مليون والليجا 27 مليون، وهو الرقم الذي تحكم فيه بنسبة كبيرة حجم إنفاقها خلال سوق الانتقالات الصيفية الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم نفقاتها.

وبالنظر لحجم الإنفاق خلال سوقي الانتقالات الصيفية والشتوية معا للموسم الجاري (2015-2016)، فإن الدوري الإسباني يحل في المرتبة الثالثة خلف نظيريه الإنجليزي والإيطالي، بإجمالي 545 مليون يورو وهو ثاني أكبر الأرقام في تاريخه.

ويتصدر ناديا أتلتيكو مدريد وفالنسيا المشهد في إسبانيا خلال الميركاتو المنصرم، حيث إن حجم استثماراتهما بلغ 35 و31.3 مليون يورو على الترتيب خلال السنوات الست الأخيرة، وهو ما يهدد احتكار القطبين برشلونة وريال مدريد.

وساهمت صفقة انتقال المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز، من أتلتيكو مدريد لجوانجزو إيفرجراند الصيني في اللحظات الأخيرة في إنعاش حركة البيع في الليجا، في الوقت الذي استطاعت فيه غالبية أندية إسبانيا الحفاظ على مواهبها بفضل تحسن قدرتها المالية.

وكشفت الدراسة أيضا أن الظهير البرازيلي لريال مدريد، دانيلو، يعتبر الصفقة الأكثر ربحية بين أكثر 10 صفقات في إسبانيا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث بلغ عدد الدقائق التي شارك بها 68% من إجمالي مباريات الدور الأول.

وأشارت الدراسة أيضا أن المهاجم الفرنسي للميرينجي، كريم بنزيمة، هو الأكثر فاعلية بين أقرانه داخل القارة العجوز حيث بلغ معدله التهديفي هدفا كل 73 دقيقة.