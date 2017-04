Celine Dion تنشر صورة مؤثرة لها ولزوجها الراحل

مضى ما يقارب الأسبوعين منذ أن قالت Celine Dion وداعاً لزوجها René Angelil الذي وافته المنية في 14 يناير/ كانون الثاني. مغنية My Heart Will Go On عادت إلى لاس فيغاس لحضور حفل تأبين الراحل، ولقد ميّزت عودتها هذه بصورة مؤثرة لها ولزوجها وهما يتعانقان نشرتها على تويتر، ما سيسمح لمتابعيها بإرسال تعازيهم عبرها.

سيقام حفل التأبين في الكولوسيوم في فندق سيزار بالاس، في المكان حيث تقيم المغنية الكندية، في حين لم يتمّ الكشف عن مزيد من التفاصيل حول النصب التذكاري للراحل. وليس من المتوقع أن تغني Dionفي الحفل، بل ستنضم إلى الحاضرين للاحتفال معهم بحياة زوجها، الذي توفي عن عمر يناهز الـ 73 عاماً.

وكانت النجمة العالمية قد ألغت كل عروض لاس فيغاس حتى 23 فبراير/ شباط بعد إعلان وفاة زوجها وفقدان شقيقها Daniel بعد يومين فقط. وفي معرض امتنانها لمن واساها في حزنها العميق، قالت المغنية في رسالة يوم الجمعة الفائت إنّها كانت حزينة على انفراد مع أبنائها الثلاثة، René-Charles وتوأمها البالغ من العمر 15 عاماًEddy و Nelson، شاكرة الناس على دعمهم لها في حزنها.

وعلى موقعها الرسمي، كتبت Celine:

"عائلتي وأنا تأثرنا بشدة من الحب والدعم الغزيرين اللذين لقيناهما من الكثير من الناس الذين أثروا في حياتنا خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضافت المغنية:

"لقد شعرت بحبكم لزوجي، وصلاتكم ساعدتنا خلال هذا الوقت العصيب، أكثر من أي وقت مضى. أشكركم من أعماق قلبي ".

ولقد كان وقتا عصيباً لـ Celine Dion بخسارة شقيقها وحضور جنازته وجنازة زوجها . وقال مصدر لـ Entertainment Tonight إنّ المغنية تشعر أنّها غير قادرة على الذهاب قدماً في أي مناسبة حداد عامة أكثر، لذلك سيكون حفل تأبين زوجها الأخير هادئاً .

يذكر أن شقيق Dion توفي عن عمر59 عاما إثر مرضه بالسرطان، وقد كشفت شقيقتها أنّ أسرتها المتماسكة، المؤلفة من 14 فرداً، قد شهدت هذا النوع من المرض سابقاً.

