المغني المصري أبو الليف مصاب بغيبوبة وحالته حرجة

انتشرت مساء أمس أنباء عن وفاة المغني المصري نادر أبو الليف في المستشفى بعد إصابته بغيبوبة.

وفي اتصال معه، نفى المستشار الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى لـ"سيدتي نت" هذه الأنباء، موضحاً أن حالة أبو الليف حرجة، وأنه يعاني من غيبوبة تامة في المستشفى ونقص في الأوكسجين الواصل الى المخ.

ودخل أبو الليف المستشفى يوم الأثنين الماضي بعد مشاكل في التنفس ما أدى إلى استدعاء طبيب للصدر، أمر على الفور بعد الكشف عليه بإدخاله إلى غرفة العناية المشددة ثم بدأت حالته في التدهور.

وكان أبو الليف وهو إبن شقيق الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر متزوجاً من قبل بالفنانة علا رامي، إلا أنه إنفصل عنها بعد شهور قليلة من الزواج ولم يسفر الزواج عن أبناء، ومن أشهر أغنياته "كله بينفسن" و"دول مجانين".