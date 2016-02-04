Kate Middleton محرّرة صحافية في أسبوع الصحّة العقلية للطفل

سوف تحلّ دوقة كامبريدج ضيفة بصفة محرّرة على صحيفة The Huffington Post البريطانية يوم الأربعاء 17 فبراير/ شباط، كجزء من عملها المستمر لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية لدى الشباب. وستنضمّ Kate الى فريق الموقع الإخباري الخاص على الإنترنت، ضمن غرفة الأخبار التي أقيمت بشكل موقت في قصر كنسينغتون في لندن، في وقت لاحق من هذا الشهر.

تساعد الدوقة، البالغة من العمر 34 عاماً، في هذه المهمة الموكلة إليها على إطلاق موضوع الفكر الشاب، وهي مبادرة جديدة من شأنها مناقشة مشاكل، أسباب وحلول مشكلة الصحّة العقلية في المملكة المتحدة بين الأطفال. وإلى جانب يوم العمل في الموقع، قد تساعد زوجة الأمير William بكتابة سلسلة من المقالات والمدوّنات وطرح الفيديوهات، مستعينة بعدد من الشخصيات الرائدة في قطاع الصحّة العقلية التي عملت سابقاً معها.

ومن المتوقع أن يجذب هذا المحتوى، الخاص والفريد من نوعه، الانتباه أيضاً إلى العمل الملهم الذي يقوم به الآباء والأمهات والمعلمون والشباب والباحثون في جميع أنحاء البلاد. وسيتمّ إصداره على موقع The Huffington Post طوال اليوم باستخدام هاشتاغ #YoungMindsMatter ، الذي يهدف إلى إلهام الأسر والمعلمين لمناقشة الصحّة العقلية مع الأطفال والشباب.

وستناقش الدوقة، خلال استضافتها كمحرّرة، محتوى المواد مع الصحفيين والكتّاب، وتشارك ايضاً في التخطيط لعملية التوزيع بين المواد والوقت المناسب الذي ستطرح فيه طوال اليوم. ومن المتوقع أيضاً أن تطلق الدوقة، الراعية الرسمية لجمعية Place2Be الخيرية للأطفال، رسالة فيديو لدعم أسبوع الصحّة العقلية لدى الأطفال، ويبدو أنها عملت على تسجيل رسالة فيديو أخرى لتتزامن مع أسبوع الصحّة العقلية لدى الأطفال، الذي يمتد من 8 الى14 فبراير/ شباط، تماماً كما فعلت في العام 2015.

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