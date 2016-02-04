سميرة توفيق من مهرجان "سوق واقف": أسلم هذه الفنانة مفتاح أرشيفي الفني

على هامش مهرجان الربيع الغنائي في "سوق واقف" الذي تنظمه إذاعة صوت الريان، عقدت اللجنة الإعلامية للمهرجان مؤتمراً صحفياً في فندق "المرقاب" في سوق واقف للفنانة اللبنانية القديرة سميرة توفيق بعد انقطاع سنوات طويلة عن الساحة الفنية. أدار المؤتمر المذيع فواز مزهر.

كانت الكلمة للفنانة سميرة توفيق التي قالت:" أنا سعيدة وفخورة جداً بنفس الوقت بوجودي هنا في قطر الحبيبة. لي في قطر ذكريات قديمة وكثيرة ولي فيها أناس أحبهم ويحبونني وأحباب وأصحاب، منهم لم أرهم حتى الآن. أنا أشعر هنا أني في بلدي ووطني. منذ سنوات لم أقف على المسرح. فوضعي الصحي في حفلي أمس لم يسعفني أن أغني وأنا واقفة لذلك اضطررت أن أجلس لأكمل الوصلة. وقد استأذنت الجمهور فسمح لي بذلك. أنا سعيدة جداً بمهرجان الريان الحلو. شكراً للريان وصوت الريان وإذاعة الريان وتلفزيون الريان وأهل الريان".

وأعربت عن سعادتها للتطور الهائل الذي تشهده الدوحة قائلة: " يارب زوّد عليها الخير فالدوحة هي مني وأنا منها".

قبل دخولها في الردّ على أسئلة الصحافة التي كانت حريصة جداً على مشاعرها واحتراماً لسنها وتاريخها انصبّت الأسئلة عليها بكثير من الشفافية لأنها فنانة تحترم تاريخها الفني وتحترم الحقبة الفنية التي انطلقت وجحت واشتهرت فيها وفناني ذلك الوقت. وكانت تتمنى من خلال ردودها على الأسئلة لو أن زمن الماضي يعود. كانت سميرة توفيق جريئة بعض الشيء في إبداء رأيها في الساحة الفنية عموماً لاسيما وأنها غمزت من خلال بعض المفردات وإن بشكل غير صريح منتقدة الساحة الفنية الحالية مقارنة بالساحة الفنية السابقة حيث قالت عن تلك الفترة: " أن الجو الفني والسينمائي وقتها كان نظيفاً. وكانت قلوب الناس وقتها صافية وليس مثل الآن عبارة عن غرور وجشع وطمع وحقد وكره".

وعن رأيها بالساحة الفنية العربية والأصوات التي تطرب لها ذكرت الفنانة سميرة أن في الساحة أصواتاً جميلة جداً قائلة:" تعجبني الفنانة ديانا حداد فهي أفضل من غنت أغنياتي. وهي مثل أختي الصغرى. وأحب أن تغني أغنياتي أنا بالذات ومبروك عليها أغاني سميرة توفيق. وأكدت بكلامها رداً على سؤال من تختار ليأخذ مفتاح أرشيفها الفني فقالت" ديانا حداد ". وذكرت أنها لا تمانع أي أحد أن يغني أغنياتها بشرط أن لا يغير بالكلمة ولا اللحن مضيفة" أتمنى أن تغنى كما غنيتها أنا. فبعض الدخلاء على الفن يغيّرون في أعمالي وينسبونها للفلكلور". وذكرت أن الفنان القطري فهد الكبيسي يعجبها أيضاً.

وأوضحت الفنانة سميرة توفيق أن أغنية" ضمني ضمة" هي أول أغنية سعودية غنتها.

وقالت إنها قدمت أعمالاً سينمائية جميلة خصوصاً أن السينما وقتها لم تكن في بداياتها وكانت هي من أوائل اللواتي قدمن هذه النوعية من الأفلام. فكان فيلما "بدوية في باريس" و" بنت عنتر"، مضيفة" كان وراء هذا النجاح مخرج لبناني عظيم إسمه محمد سلمان له فضل كبير عليّ بعد الله ".

وقالت أيضاً إنها قدمت أربعة عشر فيما منها أربعة أفلام مصرية.

لهذا السبب غبت ستة عشر عاماً

وعن سر عودتها قالت إنها انقطعت ستة عشر عاماً عن الساحة الفنية. ولكن "ربيع سوق واقف" هو الذي أعادها. وأضافت: "أعاني من مشكلة صحية في الركبة وأنا أخاف من العمليات الجراحية وأيضاً هناك سبب لابتعادي عن الفن ألا وهو الدخلاء على الفن في لبنان. فقلت لنفسي مادام الجو الفني لم يعد نظيفاً "خليني في بيتي" أحسن لي. وهذا الواقع السيئ قربني من الخليج كثيراً".

وبالنسبة لقناة الريان قالت:" لقد استمعت لأعمال لي في إذاعة الريان رغم أني أضعت كثيراً منها. فقد قصف بيتي في الحرب وفقدت كمية كبيرة من أرشيفي".

وعن تجربتها في غناء الكلمة واللحن السعودي قالت:" نجاح سلام هي أول من غنت الأغنية السعودية بأغنية " ياريم وادي ثقيف". وأنا قدمت أول أغنية" ضمني ضمة" ونجحت كثيراً. وهي من ألحان الراحل طارق عبدالحكيم رحمه الله. فقد وقف معي هو والراحل طلال مداح رحمه الله".

وأوضحت أن الأغنية السعودية لها فضل على المنطقة فهي أغنية ضاربة وناجحة.

وذكرت أنها فخورة بإطلاق اسم شارع بجانب بيتها في الحازمية يحمل اسمها وشكرت البلدية ورئيسها جان أسمر وأضافت: أشكر وزارة الداخلية فأنا أول فنانة عربية يطلق اسمها على شارع".

وعن عودتها القادمة قالت:" إن ذلك يعتمد على وضعي الصحي".

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