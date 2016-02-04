ما شروط دينا الشربيني للحديث عن سجنها في قضية المخدرات؟

رفضت الممثلة الشابة دينا الشربيني الظهور في برنامج تلفزيوني للحديث عن قضية المخدرات التي تعرضت فيها للسجن مدّة عام، فظن القائمون على البرنامج الذي يعرض على شاشة إم بي سي أنها ترغب في زيادة أجرها، إلا أنها أوضحت أنها لن تتحدث عن هذه القضية مرة أخرى ولو كان المقابل ملايين الجنيهات.

على الجانب الآخر يعرض لدينا حالياً فيلم "كدبة كل يوم" مع الممثل عمرو يوسف، كما تستعد قريباً لدخول بلاتوه تصوير فيلم"هيبتا".

ولأنّ دورها يتطلب منها الظهور بجسم نحيف، تخضع دينا هذه الأيام لنظام غذائي قاسي بالمتابعة مع أحد أطباء التغذية، كما تمارس الرياضة بشكل يومي حتى تفقد وزنها بأسرع وقت.

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