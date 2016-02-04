بالفيديو: مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يعتدي على الصحافة في الكويت

وصلت في وقت مبكر من مساء أمس الأربعاء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في الحفل الأخير من مهرجان "هلا فبراير" الذي تطل فيه إلى جانب النجم الاماراتي حسين الجسمي والبحرينية هند.

شيرين التي خرجت مسرعة من المطار حرصت على أن ترتدي نظارات شمسية، وتضع كفيها على وجهها في محاولة للحيلولة دون التقاط أي صور لها، رغم الإنتظار الطويل لها من قبل وسائل الإعلام المختلفة ومعجبيها.

ويبدو أن توتّر شيرين إنتقل إلى مرافقيها إذ قام مدير أعمالها بالاعتداء على أحد المصوّرين، الذي حاول التقاط صورة لشيرين، على مرأى ومسمع من الفنانة نفسها، وهو ما يوضحه الفيديو المرفق.

يذكر أن شيرين كانت تركض مسرعة باتجاه باب الخروج في مطار الكويت الدولي، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها على مثل هذا التصرف إذ إعتادت على الوقوف والحديث للصحافة في المناسبات السابقة عند وصولها إلى الكويت.

وأرجع البعض توتر شيرين إلى عدم رغبتها في الحديث عن السجال الدائر حالياً بينها وبين مواطنها الملحن عمرو مصطفى، عقب إطلالتها مساء الثلاثاء مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "المتاهة"، في حين أكّدت مصادر لـ "سيدتي نت" أن شيرين كانت تعاني من الارهاق مما أثر على ملامح وجهها، فرفضت أن تظهر بهذه الصورة أمام الجمهور ووسائل الإعلام .

وأياً تكن المبررات، لم يكن لائقاً تعامل مدير أعمال شيرين بهذه الطريقة مع الصحافة، وسط صمت الفنانة وكأنها توافق على ما يجري بانتظار أن تعتذر عمّا بدر منه.

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