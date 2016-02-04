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بعد عام من الغياب.. ستروتمان يعود للمشاركة مع رديف روما

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بعد عام من الغياب.. ستروتمان يعود للمشاركة مع رديف روما بعد عام من الغياب.. ستروتمان يعود للمشاركة مع رديف روما

عاد كيفين ستروتمان متوسط الميدان الهولندي لفريق روما من الإصابة التي لحقت به قبل فترة طويلة.

ستروتمان تعرض لإصابة قوية لأول مرة في شهر مارس من عام 2014، وتوالت عليه الإصابات بعد ذلك كلما عاد من الإصابة في ركبته اليمنى ليجري فيها 3 عمليات إلى الأن.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ستروتمان صاحب الـ 25 عاما سيشارك مع الفريق الرديف لروما يوم غدا بعد غياب دام لأكثر من 13 شهر منذ أخر حضور له.

وكان ستروتمان أحد دعائم روما الأساسية قبل إصابته، ويعاني فريق العاصمة الإيطالية مشاكل فنية كبيرة منذ غيابه عن الملاعب.

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