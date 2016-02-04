أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

والد نيمار يؤكد: يملك عرضا من مانشستر يونايتد مقابل 190 مليون يورو

Google+ Print
والد نيمار يؤكد: يملك عرضا من مانشستر يونايتد مقابل 190 مليون يورو والد نيمار يؤكد: يملك عرضا من مانشستر يونايتد مقابل 190 مليون يورو

(إفي): أكد والد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة الإسباني، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى استعداده لدفع 190 مليون يورو لبرشلونة من أجل الحصول على خدمات نجله.

وقال والد نجم السيليساو البرازيلي في تصريحات لإذاعة (كوبي) الإسبانية "هو نفس العرض الذي قدمه النادي الإنجليزي لبرشلونة في الصيف الماضي. المان يونايتد مستعد لدفع 190 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار. هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه، ولكن العرض الأكثر جدية، الموجود على الطاولة، من اليونايتد".

ومثل المهاجم البرازيلي للفريق الكتالوني أمام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية خوسيه ديا لاماتا، الذي يحقق في صفقة انتقال اللاعب لفريق برشلونة، أول أمس الثلاثاء بداعي التورط في ارتكاب مخالفة في صفقة انتقاله للبلاوجرانا في عام 2013.

وذكرت مصادر قضائية لـ(إفي) أثناء إدلاء اللاعب بأقواله، بأن والده تحدث عن الموقف الخاص بتعاقد نجله، مؤكدا في الوقت ذاته وجود عرض بقيمة 190 مليون يورو، إلا أنه لم يذكر حينها اسم النادي الذي تقدم بهذا العرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع