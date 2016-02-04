"سأكون كالأحمق إن فاز أرسنال بالدوري" هكذا بدأ فويتشيك تشيزني حارس مرمى أرسنال والمعار منه إلى روما حديثه حول فرص المدفعجية في التتويج بالدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بعد مرور 24 جولة بفارق خمس نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

وتحدث تشيزني قائلا:"أشاهد كل مباريات أرسنال حتى الآن، وأتمنى أن يتوجوا بالدوري الإنجليزي".

وأكمل حديثه لقناة الاتحاد البولندي الرسمية عبر موقع "يو تيوب" قائلا:"تحدثت مع ثيو والكوت لاعب الفريق مؤخرا وطالبته بالفوز باللقب".

واستدرك مازحا"لكن لو فاز أرسنال باللقب سأكون كالأحمق، فهم لم يحصلوا عليه عندما كنت لاعبا معهم وبعد رحيلي يتوجون به".

وأضاف"هذا سيجعل وكأن المشكلة كانت في تشيزني".

وتابع"أنا فقط أمزح ولكن ذلك الأمر قد يصبح حقيقة مع مرور الوقت".

وعاد وشدد"لكن كان هناك حراس مرمى آخرين قبلي ولم يفز أرسنال بالدوري".

وأتم"بالطبع أشعر بالحزن قليلا لكن أتمنى أن يتوج أرسنال باللقب في نهاية الموسم".