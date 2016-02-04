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رئيسة البرازيل: فيروس “زيكا” تحول من مجرد كابوس بعيد إلى تهديد حقيقي للبلاد

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رئيسة البرازيل: فيروس “زيكا” تحول من مجرد كابوس بعيد إلى تهديد حقيقي للبلاد رئيسة البرازيل: فيروس “زيكا” تحول من مجرد كابوس بعيد إلى تهديد حقيقي للبلاد

رئيسة البرازيل – ديلما روسيف

قالت رئيسة البرازيل ديلما روسيف إن “فيروس (زيكا) بات يمثل تهديدًا حقيقيًا للبلاد بعد أن كان مجرد كابوس بعيد التحقق”.

ونقلت “أيه بي سي نيوز” الأمريكية عن روسيف قولها “إن تعمل على إنتاج لقاح مضاد لهذا الفيروس ولكن القضاء على البعوض يمثل في الوقت الراهن أفضل السبل لمكافحته”.

وكانت حكومة البرازيل قد استدعت قوات الجيش للمساعدة في القضاء على فيروس “زيكا”، حيث يقومون بالانتقال من بيت إلى آخر برفقة الأطباء وأفراد التمريض علاوة على فحص المياة الراكدة والتي يمكن أن يعيش فيها البعوض الناقل للفيروس.

ويعتقد أن أكثر من مليون شخص قد اصيبوا بفيروس “زيكا” في البرازيل منذ اكتشافه هناك في العام الماضي.

ومن المنتظر أن يبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع مهرجان كبير للرقص في البرازيل يجتذب أعدادًا كبيرة من السياح الأجانب.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس “زيكا” يمثل خطورة على الحوامل، حيث يتسبب في ولادة أطفال يعانون من ضمور في حجم المخ.

أ ش أ

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