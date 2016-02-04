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الرئيس السودانى يصدر قرارات بترقيات وإحالات للتقاعد بالقوات المسلحة

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الرئيس السودانى يصدر قرارات بترقيات وإحالات للتقاعد بالقوات المسلحة الرئيس السودانى يصدر قرارات بترقيات وإحالات للتقاعد بالقوات المسلحة

>أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، عددًا من القرارات تم بموجبها ترقية عدد من ضباط القوات المسلحة فى الرتب المختلفة، وإحالة عدد محدود من الضباط إلى التقاعد، وفقًا لقانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007، وتعديلات 2013.

وأفاد الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة الشامى، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم الخميس، بأن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الدورية والسنوية، التى درجت عليها القوات المسلحة والتى تشمل الإحلال والإبدال والتنقلات من وإلى الوحدات المختلفة.
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