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محافظ القاهرة : أعمال تهذيب هضبة المقطم لإزالة الصخور وقائية

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محافظ القاهرة : أعمال تهذيب هضبة المقطم لإزالة الصخور وقائية محافظ القاهرة : أعمال تهذيب هضبة المقطم لإزالة الصخور وقائية

.جلال-مصطفي-محافظ-القاهرة-

أكد د . جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ان الاعمال الجارية حالياً بهضبة المقطم هي أعمال وقائية لإزالة صخور مقلقلة وتهذيب للحواف تتم بناء علي توصيات اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة برئاسة د.أميمة صلاح الدين وتضم عدد من الاساتذة المتخصصين في مجالات الهندسة الجيولوجية وهندسة التربة وهي اعمال استباقية لدرء خطر انهيار أو تفتت أحد الصخور وتدحرجها للطريق الصاعد والهابط للمقطم .

وأضاف المحافظ ان القيام بعملية التهذيب استلزم التنسيق مع الادارة العامة لمرور القاهرة لحظر المرور بالطريق الصاعد والهابط للمقطم من السيدة عائشة والتوجيه للطرق البديلة من الاوتوستراد أو الدائري أو مدينة نصر ويتم الاعلان عن الغلق مسبقاً للتسهيل علي المواطنين .

وأشار المحافظ الي ان الاعمال تجري بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت اشراف اللجنة العلمية بالحقن لتثبيت الصخرة وتهذيب وإزالة الصخور المقلقلة وان أعمال غلق الطريق الصاعد والهابط تتم طبقاً للتوقيتات اللازمة للأعمال .

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