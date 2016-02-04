تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 18 توك توك مخالف لقرار السير

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، اليوم الخميس، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، بناء على تعليمات اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، لرصد جميع المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات المرورية ، من رصد 4631 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، حيث تم ضبط 42 مخالفة تجاوز سرعات، و 1620 مخالفة انتظار خاطئ، و 1724 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 32 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 18 توك توك، وتم حجز 19 دراجة بخارية بدون لوحات، و 12مخالفات لصلاحية فنية للسيارة.

كما تم شن حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة أعلى الطرق بالمحافظة، وتم إجراء تحليل طبى لـ20 سائقا، وتم إثبات تعاطى 5 حالات للمواد المخدرة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.