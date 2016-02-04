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الشرطة الألمانية: لدينا معلومات حول هجوم محتمل.. لكن لا شئ ملموس

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الشرطة الألمانية: لدينا معلومات حول هجوم محتمل.. لكن لا شئ ملموس الشرطة الألمانية: لدينا معلومات حول هجوم محتمل.. لكن لا شئ ملموس

الشرطة الألمانية

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إنها كانت تملك معلومات بأن العاصمة برلين قد تكون هدفا لهجوم أثناء مداهمات نفذتها يوم الخميس بحثا عن رجال يشتبه بصلاتهم بتنظيم داعش.

وبحسب رويترز،  قال ستيفان ردليتخ في تسجيل مصور على الإنترنت “توصلنا إلى طرف خيط منذ فترة بشأن هجوم محتمل في ألمانيا وفي برلين. لكننا لا نملك وفقا لمعلوماتي شيئا ملموسا أكثر من ذلك.”

وردا على سؤال عن المعلومات التي تداولتها المواقع الإلكترونية وعدد من وسائل الإعلام بأن منطقتي ألكسندر بلاتز أو تشك بوينت تشارلي هما ضمن الأهداف المحتملة أجاب “لا نملك معلومات بهذا الشأن. ولا يمكننا تأكيدها.”

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