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موسم كاسيريس ينتهي مع يوفنتوس

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موسم كاسيريس ينتهي مع يوفنتوس موسم كاسيريس ينتهي مع يوفنتوس

كرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأكيده على عدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي في استاد برج العرب بالتاسع من فبراير الجاري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن رسميا عن تلقيه الموافقة الأمنية بإقامة مباراة الأهلي والزمالك في استاد برج العرب وأخطر بها الزمالك يوم الخميس. (التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في تصريحاته للمركز الإعلامي يوم الخميس: "لانا ولا فريقي هنروح برج العرب.. لو انطبقت السماء على الأرض لن أذهب إلى برج العرب".

وأضاف "وصلني خطابا من اتحاد الكرة مطلع الموسم يحدد ملعب القمة التاسع من فبراير في استاد بتروسبورت ولو الأهلي لم يحضر سأقوم بعمل محضر إثبات حالة".

وتابع "هل الأمور تدار بالأهواء.. الأهلي اختار ثلاثة ملاعب هم بتروسبورت والدفاع الجوي واستاد القاهرة.. نفس الملاعب التي اخترناها، ولا أعلم سببا واحدا يمنع اللعب في بتروسبورت المحدد مسبقا".

"إذا لم يعجبك بتروسبورت، سألعب في الملعبين الأخرين إما الدفاع الجوي أو استاد القاهرة حتى لا تقولوا أنني متعنت".

وشدد "ورحمة أمي ما هلعب في برج العرب، وإذا لعبت في برج العرب سأطلب خوض مباراة الدور الثاني في اليمن أو العراق أو سوريا عند داعش".

وأتم "طالما الأمر يدار بالأهواء، مثلما رفض الأهلي اللعب في الجونة الموسم الماضي فمن حقي أرفض اللعب في برج العرب.. وأنا أكرر سألعب في الاختيارات التي حددها الأهلي مسبقا".

وكان الأهلي قد قرر خوض معسكر مغلق في الإسكندرية تمهيدا لإقامة المباراة في برج العرب.

كما طلب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني خوض مرانين على ملعب المباراة لكي يعتاد اللاعبون على الأجواء.

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