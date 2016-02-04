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طبيب أطفال يحذر: تشنجات الطفل مؤشر لبداية تلف خلايا المخ

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طبيب أطفال يحذر: تشنجات الطفل مؤشر لبداية تلف خلايا المخ طبيب أطفال يحذر: تشنجات الطفل مؤشر لبداية تلف خلايا المخ
كثير من الأطفال يعانون من التشنجات وهى عبارة عن صدور شحنات كهربية مفاجئة من الدماغ وتعطى أوامر للعضلات بحدوث اضطرابات وحركات نفض غريبة.

وفى السياق، كشف الدكتور مجدى فتوح مسعد، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة وشلل الأطفال بمستشفى الساحل التعليمى، أن هناك نوعين من التشنجات الأول التشنج الحرارى ويحدث نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والثانى هو الصرع وسببه غير معروف حتى الآن.

وأوضح أستاذ طب الأطفال، أن التشنجات أمر طبيعى يحدث عند ارتفاع درجة الحرارة لكن يجب أن تعالج سريعاً مع خفض الحرارة، لافتاً إلى أن حدوث التشنجات علامة على حدوث تلف فى خلايا المخ وهذا خطير للغاية.

وينصح د. فتوح بسرعة التوجه إلى الطبيب عند تشنج الطفل لعلاجه سريعاً وتفادى حدوث أى مضاعفات فى المخ.

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مصر 365