الرجيم الكيميائى يعرضك للإصابة بفقر الدم.. بلاش منه

فقر الدم والرجيم الكيميائى

أسباب فقر الدم مع الرجيم الكيميائى

تجنب فقر الدم أثناء الرجيم

فقر الدم هو أحد أهم الآثار السلبية لاتباع الرجيم الكميائى، وهو أحد أشهر الانظمة المنحفة، ويلجأ إليها البعض لخسارة وزنهم فى فترة قصيرة.>ويؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أن فقر الدم أحد الأعراض التى يصاب بها أكثر من 90% من متبعى الأنظمة الغذائية المنحفة كيميائيا والتى تعتمد على تناول أنواع معينة من الطعام لفترات زمنية محددة.>وعن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بفقر الدم جراء اتباع أنظمة الرجيم الكيميائية، يقول خالد يوسف إن جسم الإنسان يحتاج قدرا متنوعا من العناصر الضرورية لعمل أعضائه وبشكل يومى ولما كان الرجيم الكيميائى يعتمد فى مكوناته على تناول صنفا واحدا أو صنفين فقط من الطعام يوميا، فهذا ينقص العديد من العناصر الضرورية للجسم ويؤدى بالتبعيه للإصابة بفقر الدم والأنيميا، وأمراض العظام وضعف التركيز.>ولتجنب التعرض للإصابة بفقر الدم أثناء اتباع الأنظمة الغذائية المنحفة، ينصح د. خالد بعدم اللجوء نهائيا للرجيم الكيميائى، فرغم قدرته على تخفيض الوزن فى فترة وجيزة، إلا أنه يساهم فى استعادة ذات الوزن وأكثر وفى فترة أقل، بخلاف الاثار السلبية على الجسم جراء اتباعه.

كما ينصح باتباع الأنظمة الغذائية المنحفة التى تعتمد على تنوع مكونات الطعام على مدار اليوم، مع الحرص على تناول المكملات الغذائية طوال فترات الرجيم.