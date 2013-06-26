مورينيو تسبب في بكاء كاسياس

عانى إيكير كاسياس حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خلال الفترة التي جلس فيها على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لدرجة البكاء.

كاسياس جلس بديلا لدييجو لوبيز في مباريات ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، وذلك في ظل علاقة متردية مع مورينيو.

وقال كاسياس عن تلك الفترة: "لقد بكيت.. عانيت كثيرا، قضيت الكثير من الليالي دون نوم بسبب حالتي النفسية السيئة".

وتابع قائد منتخب إسبانيا "بعد عودتي للعب مع فريق وطني بدأت أستعيد حالتي المعنوية السابقة".

وأتم "لكن علي الاعتراف أن التجربة جعلتني كاسياس أخر".