أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مديرة دار أيتام الطالبة المغتصبة: الأخصائى عرف من ملفها سابقة الاعتداء عليها

Google+ Print
مديرة دار أيتام الطالبة المغتصبة: الأخصائى عرف من ملفها سابقة الاعتداء عليها مديرة دار أيتام الطالبة المغتصبة: الأخصائى عرف من ملفها سابقة الاعتداء عليها
استمعت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة إلى أقوال مديرة دار أيتام "ليلة القدر" فى واقعة اتهام "محمود.ع" أخصائى اجتماعى باغتصاب طالبة فى العقد الثانى من عمرها بعد تهديدها، والتى أفادت فى التحقيقات أن المتهم كان يطالع أوراق الفتيات، وأثناء فحص ملفاتهن وقعت يداه على ملف الفتاة الضحية، واكتشف أنها كانت قد تعرضت لاعتداء جنسى من أحد الطلاب من زملائها منذ مدة زمنية كبيرة، ولذلك حاول إغوائها بعدما ظن أنها ستكون صيداً سهلاً بالنسبة له.

وأضافت فى التحقيقات، أن المتهم أغوى الفتاة وطلب منها معاشرتها جنسياً، إلا أنها رفضت، فهددها واعتدى عليها جنسياً واغتصبها بعدما خدرها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بتعرض "د.ع" 22 سنة طالبة ومقيمة بدار ايتام لعملية تعدى جنسى من قبل أحد الموظفين بالدار، و تم تحرير محضر بالواقعة، وبالتحرى ثبتت صحة الواقعة، وأمرت النيابة بسرعة ضبطه وإحضاره.


>- أخصائى اجتماعى بدار أيتام فى أكتوبر يغتصب إحدى النزيلات بعد تخديرها
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365