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#في_القمة – أسئلة سريعة مع عمر جابر: ' لو كنت أعرف إنه غالي، ماكنتش اديته كوبري ' !

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#في_القمة – أسئلة سريعة مع عمر جابر: ' لو كنت أعرف إنه غالي، ماكنتش اديته كوبري ' ! #في_القمة – أسئلة سريعة مع عمر جابر: ' لو كنت أعرف إنه غالي، ماكنتش اديته كوبري ' !

عن أصعب مهاجم واجهه في حياته، واللاعب الذي يتمنى عمر جابر أن يضمه من الأهلي إلى القلعة البيضاء، يتحدث نجم الزمالك لـFilGoal.com.

في ملعب #تحدي_كلير_في_الجول تحدث FilGoal.com مع عمر جابر.. ووجه له 3 أسئلة خفيفة.

• من اللاعب الذي تتمنى ضمه من الأهلي؟

"حسام غالي وعبد الله السعيد. لن أتنازل عن احدهما وأفضل لاعب واحد فقط، فأنا أحبهما كثيرا كليهما وأرغب في ضم كل منهما".

• أصعب مهاجم واجهته في أو العالم؟

"أحترم الجميع في مصر. أحترم كل خصم أواجهه في المجمل".

"على المستوى العالمي ربما أوسكار نجم تشيلسي حين كنا في منتخب الشباب. كان صعبا جدا".

• هل كنت تعلم أنك تضع الكرة بين قدمي حسام غالي حين تواجهتهما في القمة؟

"لا. الأمر يأتي عفويا تماما".

"لو كنت أعلم أنه غالي، لما فعلتها".

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