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فاروق جعفر لـ في الجول: الزمالك لم يفاوضني.. و 3 أسباب تُجبره على استمرار ميدو وحازم

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فاروق جعفر لـ في الجول: الزمالك لم يفاوضني.. و 3 أسباب تُجبره على استمرار ميدو وحازم فاروق جعفر لـ في الجول: الزمالك لم يفاوضني.. و 3 أسباب تُجبره على استمرار ميدو وحازم

أكد فاروق جعفر المدير الفني السابق للزمالك أنه لم يتلق أي عرض من قبل الإدارة من أجل تولي مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا لأحمد حسام "ميدو".

وترددت بعض الأنباء عن أن الزمالك يرغب في قدوم جعفر خلفا لميدو بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي، ولكن مدرب الزمالك السابق نفى كل تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وواصل فاروق جعفر حديثه لـFilGoal.com قائلا:"ذهبت للزمالك يوم الخميس لمتابعة مباراة يشارك فيها نجلي سيف فقط وكل ما حدث هو إنني التقيت بشيكابالا وأحمد عبد الحليم".

وأكمل"حتى لو عُرض علي تدريب الزمالك فلن أوافق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النادي حاليا".

وتابع"ثنائية ميدو وحازم إمام يجب أن تستمر فهذا الجهاز الفني يجب أن يحصل على فرصته

كاملة حتى لو هناك أخطاء".

3 أسباب لاستمرار الجهاز الفني

ويؤمن مدرب طلائع الجيش السابق أن هناك ثلاثة أسباب تجعل استمرار ميدو وحازم إمام أمرا حتميا.

وأوضح"أولا ميدو وحازم من أبناء الزمالك وكوادره التي يتم صنعها من أجل المستقبل".

وأضاف"ثانيا حتى لو قررت الإدارة رحيلهم حاليا بسبب الخوف من خسارة بطولة وجاء مدرب جديد وفقد لقب الدوري أيضا، فحينها ستكون خسارة الزمالك خسارتين هي رحيل جهاز فني من أبناء النادي وفقدان البطولة".

وتابع"ثالثا يجب الصبر على الجهاز الفني حتى يتعلم من أخطائه من خلال التجارب الصعبة التي سوف يخوضها وذلك سيكون له أثر إيجابي كبير جدا على مستقبل الزمالك معهم".

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فيديو اليوم السابع