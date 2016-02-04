في_القمة – مدرب الأهلي يتحدث عن طريقة إيقاف خماسي الزمالك.. وهدف مصطفى فتحي العادي

شيكابالا، أيمن حفني، محمود عبد المنعم "كهربا"، باسم مرسي، ومصطفى فتحي، كيف يعد الأهلي نفسه لإيقاف خماسي الزمالك القوي؟ طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر يجيب.

ويلتقي الأهلي بالزمالك في التاسع من شهر فبراير الجاري بملعب برج العرب في إطار الجولة 17 من الدوري المصري.

وتحدث طارق سليمان لـFilGoal.com قائلا:"حددنا مناطق خطورة الزمالك في الخماسي باسم مرسي، كهربا، شيكابالا، مصطفى فتحي، وأيمن حفني وهذا عدد كبير".

وأضاف"باسم مرسي نقطة قوته في أنه لاعب هجام ولديه حاسة غير عادية في التهديف، خاصة داخل منطقة الست ياردات مثلما فعل في لقاء مصر وليبيا الأخير".

وأكمل"لذلك نعمل على ضرورة السيطرة عليه دفاعيا بشكل جيد لمنعه من تشكيل خطورة داخل منطقة الجزاء".

وواصل"كهربا مهارته هي السرعة مع المراوغة لذلك يجب منعه من تسلم الكرة وعدم إعطائه مساحات للركض".

وأردف"أما شيكابالا وحفني متشابهان فهما يمتلكان عنصر المفاجأة والإقدام على فعل شيء غير متوقع، ولهذا ندرب حراس المرمى على الكرات الغير متوقعة والمفاجئة".

وعن مصطفى فتحي وقدرته على تسجيل أهدافا رائعة خاصة ذلك الذي سجله أمام المصري علق"البعض يراه هدفا أسطوريا لكن أنا أراه عاديا".

وبسؤاله عن السبب أوضح"الهدف جاء من تمريرة ثم تمريرة ثم مقصية من على حدود منطقة الجزاء وهذه مجرد تسديدة من السهل على حراس المرمى التعامل معها من وجهة نظري".

واستدرك"لكن في جميع الأحوال نحن نعد العدة لإيقاف مصطفى فتحي في المباراة".