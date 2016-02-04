طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 64 غارة ضد داعش ومقتل العشرات منهم

>نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 64 طلعة جوية، استهدفت مواقع تنظيم (داعش) الإرهابي، مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير آليات وأسلحة التنظيم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الخميس، أن طيران القوة الجوية العراقية نفذ أربع طلعات ضد مسلحى داعش كانوا مختبئين داخل مغارة فى أحد تلال منطقة حقول علاس وعجيل النفطية؛ أسفر عن قتل أكثر من 20 إرهابيًا ودمرت جرافة مفخخة ومدفع مضاد للطائرات من عيار 37 مم ومخزن عتاد وأسلحة، كما نفذ طيران الجيش 20 طلعة على مختلف قواطع العمليات لإسناد القوات البرية والاستطلاع.

وأشارت إلى أن طيران التحالف نفذ 40 طلعة شملت مناطق: سنجار والموصل بنينوى والشرقاط بصلاح الدين والثرثار بالأنبار؛ أسفرت عن مقتل 58 إرهابيًا وتدمير رافعتين للتنظيم و25 موقعًا قتاليًا وسبع مراكز تجمع و11 سيارة بينها أربعة مفخخة ومركز قيادة وسيطرة وقاذفى هاون وسلاح مضاد للطائرات ومخزن أسلحة وموقع معدات هندسية.

وأضافت: أن طيران التحالف قتل 29 إرهابيًا بالأنبار ودمر خط إمداد وثلاثة مخابئ سلاح ومواقع قتالية وتجمعًا للإرهابيين ومعسكر تطوع للتنظيم وصهريج وقود وحفار وقاذفين (آر بى جي) وهاون وسلاح ثقيل وصاروخ.

ووفقًا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية فى وزارة الداخلية استهدفت طائرات التحالف تجمعًا لداعش فى محطة وقود ضواحى صلاح الدين باتجاه الشرقاط؛ وأسفر القصف عن مقتل القيادى الإرهابى المدعو خليل حسين إسماعيل مسؤول الحسبة بالشرقاط وشقيق القاضى الشرعى بداعش أحمد حسين إسماعيل.

وتمكنت كتيبة دبابات بالفرقة المدرعة التاسعة بصلاح الدين من إحباط محاولة هجوم لمسلحى داعش على القوات الأمنية والحشد الشعبى فى منطقة "الديوم" باتجاه الجزيرة، وقتلت 22 إرهابيًا.

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