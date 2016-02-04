محمد عفيفي يحكي لـ في الجول: عن كيف تجاوز محمود بكر أزمة في مباراة للأهلي

"لم يشعر الجميع بأن هناك أزمة يعانيها في صوته أثناء تعليقه على المباراة" هكذا تحدث المعلق الرياضي محمد عفيفي عن الراحل محمود بكر.

وتوفي بكر يوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما.

وتحدث عفيفي لـFilGoal.com قائلا:"فقدنا أحد أساطير التعليق الرياضي فهو كان صاحب مدرسة تعتمد على الرؤية الفنية بالإضافة لحس فكاهي وسرعة بديهة".

وروى عن قصة جمعته ببكر"أسندت له مهمة التعليق على مباراة الأهلي والاتحاد الليبي في دوري أبطال إفريقيا عام 2009 في إذاعة الشباب والرياضة ومع بداية اللقاء حدثت مشكلة في صوته".

وأكمل"وبسبب سكني بالقرب من ستاد القاهرة حدثني مسؤولي الإذاعة وطلبوا مني الذهاب للملعب من أجل إكمال المباراة وبالفعل وصلت قبل بداية الشوط الثاني".

وتابع عفيفي"وعلى الرغم من تعليقي على المباراة في الشوط الثاني إلا أن كابتن بكر قام بتحليل بعض الأجزاء من اللقاء على فترات حتى لا يشعر المستعمين بأن هناك أزمة بل اعتقد الجميع أن ذلك الأمر كان مقصودا".

وأتم"ذلك بالطبع كان ينم عن خبرة كبيرة للمعلق الراحل".