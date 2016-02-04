في_القمة - مرتضى منصور: الفوز بالقمة يعيد الزمالك للمنافسة.. وأي إخفاق = وقفة

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه تقرر عقد اجتماع مع اللاعبين بدون الجهاز الفني يوم الجمعة لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي يوم التاسع من فبراير.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي بعد أن اتسع الفارق لأربع نقاط عقب خسارة الفريق الأبيض من الإسماعيلي بهدف وفوز الأحمر على إنبي 2-0.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للمركز الإعلامي: "للأسف تأجل الاجتماع غدا لأنه لم يخبرهم أحد بوجود جلسة معي.. وسنجتمع بدون الجهاز الفني".

وأضاف "لا توجد مشاكل مع اللاعبين المستحقات حصلوا عليها ونسبة المشاركة.. وسنعيد التأكيد على أهمية الثلاث نقاط من مباراة الأهلي".

وتابع "الهزيمة من الإسماعيلي مباراة وانتهت.. الأهم نستعد لما هو قادم".

وأتم "لو تقلص الفارق لنقطة واحدة مع الأهلي سيكون الأمر سهلا في العودة للمنافسة، لكن أي إخفاق ويرتفع الفارق لسبع نقاط سيكون كبيرا وهنا لابد من وقفة".

ويقود الزمالك أحمد حسام "ميدو" كمدير فني بينما حازم إمام رئيس الجهاز.. وهو الجهاز الفني الثالث هذا الموسم.

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