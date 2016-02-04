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خبر في الجول – الأهلي يستطلع رأي شوقي السعيد للانتقال إليه

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خبر في الجول – الأهلي يستطلع رأي شوقي السعيد للانتقال إليه خبر في الجول – الأهلي يستطلع رأي شوقي السعيد للانتقال إليه

تواصل أحد مسؤولي النادي الأهلي مع شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي من أجل معرفة رأيه في الانضمام لصفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم الجاري وذلك عقب لقاء الفريقين سويا.

وكان الأهلي قد واجه الإسماعيلي في العشرين من شهر يناير الجاري وتغلب عليه بهدف دون رد.

وينتهي تعاقد شوقي السعيد مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده حتى الآن ليصبح لاعبا حرا في تقرير مصيره.

وكان السعيد قد قام خلال الموسم الماضي بتجديد تعاقده ولكن لم يتم توثيق التعاقد في اتحاد الكرة ليصبح هذا الأمر كأن لم يكن.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد مسؤولي الأهلي ليستطلع رأيه في انتقاله لصفوف الفريق.

وأكمل"الزمالك أيضا أبدى رغبته في التعاقد مع شوقي بالإضافة لرغبة الإسماعيلي في تجديد التعاقد".

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فيديو اليوم السابع