الخارجية السويدية تؤكد تقريرا للأمم المتحدة بأن مؤسس ويكليكس محتجز تعسفيًا

قالت وزارة الخارجية السويدية يوم الخميس إن لجنة تابعة للأمم المتحدة وجدت أن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس “محتجز تعسفيا”.

وبحسب رويترز قالت متحدثة باسم الوزارة “مجموعة العمل (التابعة للأمم المتحدة) قضت بأن أسانج محتجز تعسفيا بالمخالفة للالتزامات الدولية.”

ويؤكد التعليق تقريرا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق الخميس.

ولجأ أسانج (44 عاما) إلى سفارة الاكوادور في لندن في يونيو عام 2012 لتجنب تسليمه للسويد. ويريد الادعاء السويدي استجوابه بشأن مزاعم عن واقعة اغتصاب في عام 2010 ينفيها أسانج.