أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. غرائب

بالفيديو | أحد الشيوخ يقسم بالله أنه تزوج جنية وأنجب منها 3أولاد على الهواء مباشرة عبر قناة “اقرأ”

  • غرائب
  • 215
Google+ Print
بالفيديو | أحد الشيوخ يقسم بالله أنه تزوج جنية وأنجب منها 3أولاد على الهواء مباشرة عبر قناة “اقرأ” بالفيديو | أحد الشيوخ يقسم بالله أنه تزوج جنية وأنجب منها 3أولاد على الهواء مباشرة عبر قناة “اقرأ”

سؤال هام جداً ، هل يجوز زواج الإنس من الجن أو يجامعها أو يعاشرها ؟

فكان أكثر الردود من علماء الدين والفقهاء أنه لا يجوز شرعاً ، فإذا كان الافتراض في إمكانية الزواج بين أنسي بجنية ، فإن ذلك لا يجوز شرعا.

والمفهوم في قوله تعالى في كتابه الكريم : “والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً”                  (سورة النحل : 72)

وأيضاً في قول الله عز وجل : “ومن آياته أن ‏خلق لكم من أنفسكم أزواجاً”                          (سورة الروم : 21)

وقال جميع المفسرون والفقهاء في معنى هاتين الآيتين : ” جعل لكم ‏من أنفسكم أزواجاً” ، بمعنى أن  من جنسكم ومن نوعكم وعلى خلقكم الذي أنتم عليه.

جنية تتزوج من إنسي

وفي هذا الفيديو الغريب يروي لنا شيخ كبير قصته ، أنه تزوج من جنية وليس ذلك فقط بل أنجب منها 3 أطفال ، كما انه اقسم بالله على ذلك في استضافته على الهواء مباشرة على قناة “اقرأ”.

وفي النهاية نقول : أن زواج الإنس بالجان على أنه فرض وقوعه ، هو مستبعد نهائياً ، وكما أنه يترتب عليه مفاسد كثيرة ، لقدرات الجنية في التشكل بكثير من الصور الأخرى.

وكيف يدري أو يثق أن التي يخالطها هي زوجته الحقيقية ، وربما تكون واحدة أخرى غيرها ، وأن الزواج لا بد فيه من شهود وولي ‏كشرط في صحة النكاح ،وليس ذلك أيضاً بل من شروط الزواج هو الإشهار .

والله أعلى وأعلم.‏

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير