بالفيديو | أحد الشيوخ يقسم بالله أنه تزوج جنية وأنجب منها 3أولاد على الهواء مباشرة عبر قناة “اقرأ”

سؤال هام جداً ، هل يجوز زواج الإنس من الجن أو يجامعها أو يعاشرها ؟

فكان أكثر الردود من علماء الدين والفقهاء أنه لا يجوز شرعاً ، فإذا كان الافتراض في إمكانية الزواج بين أنسي بجنية ، فإن ذلك لا يجوز شرعا.

والمفهوم في قوله تعالى في كتابه الكريم : “والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً” (سورة النحل : 72)

وأيضاً في قول الله عز وجل : “ومن آياته أن ‏خلق لكم من أنفسكم أزواجاً” (سورة الروم : 21)

وقال جميع المفسرون والفقهاء في معنى هاتين الآيتين : ” جعل لكم ‏من أنفسكم أزواجاً” ، بمعنى أن من جنسكم ومن نوعكم وعلى خلقكم الذي أنتم عليه.

جنية تتزوج من إنسي

وفي هذا الفيديو الغريب يروي لنا شيخ كبير قصته ، أنه تزوج من جنية وليس ذلك فقط بل أنجب منها 3 أطفال ، كما انه اقسم بالله على ذلك في استضافته على الهواء مباشرة على قناة “اقرأ”.

وفي النهاية نقول : أن زواج الإنس بالجان على أنه فرض وقوعه ، هو مستبعد نهائياً ، وكما أنه يترتب عليه مفاسد كثيرة ، لقدرات الجنية في التشكل بكثير من الصور الأخرى.

وكيف يدري أو يثق أن التي يخالطها هي زوجته الحقيقية ، وربما تكون واحدة أخرى غيرها ، وأن الزواج لا بد فيه من شهود وولي ‏كشرط في صحة النكاح ،وليس ذلك أيضاً بل من شروط الزواج هو الإشهار .

والله أعلى وأعلم.‏

شبكةعيونالإخبارية

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