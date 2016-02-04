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بالفيديو | شاهد أسرع سرقة من سيدة لمصوغات تقدر ب 20 الف جنيه فى 5 ثوانى

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بالفيديو | شاهد أسرع سرقة من سيدة لمصوغات تقدر ب 20 الف جنيه فى 5 ثوانى بالفيديو | شاهد أسرع سرقة من سيدة لمصوغات تقدر ب 20 الف جنيه فى 5 ثوانى

أنتشرت فى الفترة الأخيرة عدة سرقات لمحلات المصوغات ومن سيدات تقوم بأشغال البائع وتقوم بالسرقة ورغم أن كاميرات المراقبة أصبحت موجودة فى كل محل الا أنهم يسرقون دون مبالاه .

وأنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى لسرقة سيدة تحمل طفلها وتقوم بسرقة محل ذهب وقد أحدث جدل كبير حول السرعة التى تسرق بها السيدة .

وهذه السيدة تجلس بشكل طبيعى وتحمل أبنها على رجلها وتلعب معه وتقبله وتشاهد المصوغات وتطلب من البائع أشكال مختلفة حتى تختار من بينهم .

وفى أثناء التفات البائع ليأتى بمشغولات أخرى من خلفه تقوم السيدة بمد يدها داخل البترينه وتسرق الذهب فى أقل من 5 ثوانى كما موضح فى كاميرا المراقبة .

ثم تجعل البائع مرة أخرى يحضرلها مصوغات بأشكال مختلفة وتسرق مرة أخرى بسرعة أكبر ولم يلاحظ البائع ذلك وخرجت السيدة ومعها المصوغات المسروقة .

وبعد فترة وجد صاحب المحل غير موجود به مصوغات كانت موجودة فى البترينه الخاصة بالعرض فقام بتفريغ كاميرا المراقبة ليجد هذه السيدة تسرق بهذه السرعة الرهيبة .

فقام بتبليغ الشرطة ومعه الفيديو الذى سجل لحظة السرقة وقامت المباحث بعمل التحريات اللازمة حتى يجدوا هذه السيدة بمواصفتها .

وبعد البحث والتحرى تم إلقاء القبض على السيدة وجارى التحقيق معها ومعرفة أين توجد المصوغات المسروقة ومع إنكارها قام الفيديو المصور إثبات التهمة إليها وتم عرضها على النيابة وهى الأن محبوسه على ذمة القضية .

 

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