السيسي يعزي الرئيس الإيطالي في وفاة المواطن الإيطالي «جوليو» بمصر

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ، حيث أعرب الرئيس عن خالص العزاء لرئيس الوزراء الإيطالي ولحكومة وشعب إيطاليا في وفاة المواطن الإيطالي جوليو ريجيني الذي لقي مصرعه في مصر مؤخراً ، كما وجه الرئيس خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه.

وأكد الرئيس السيسى أن هذا الحادث يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات المصرية المعنية ، منوهاً إلى توجيهاته لوزارة الداخلية بمواصلة جهودها بالتعاون مع النيابة العامة من أجل كشف الغموض الذي يكتنف الحادث والوقوف على جميع الملابسات المحيطة به ، ولفت الرئيس الى أن الجانب الإيطالي سيجد تعاوناً بناءً من قبل السلطات المصرية المعنية بشأن هذا الحادث.

من جانبه ، شكر رئيس الوزراء الإيطالي الرئيس السيسي على تعازيه الصادقة ، معرباً عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث.

كما أشاد رينزي بروح التعاون الإيجابية التي يبديها الجانب المصري مع نظيره الإيطالي إزاء التعامل مع هذا الحادث ، مؤكداً أن مثل تلك المواقف تعكس عمق علاقات الصداقة الحقيقية التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والإيطالي.

ومن جانب آخر ، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أكدا ، خلال الاتصال ، على أهمية مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين والعمل على تعزيزه وتنميته ، حيث استعرضا النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الاجتماعات الهامة التي تم عقدها بين الجانبين المصري والإيطالي أثناء الزيارة التي أجراها مؤخراً وفد رجال الأعمال الإيطالي برئاسة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى مصر، وما شهدته من آفاق واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الجانبان التزامهما بالعمل معاً لمكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف والعنيف والحيلولة دون اِنتشار الجماعات الإرهابية في عدد من دول المنطقة ، وشددا على أهمية تكثيف الجهود لضمان أمن واستقرار منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، ولا سيما إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة على صعيد بناء ليبيا الجديدة.

أ ش أ