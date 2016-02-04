طرح "لبوس مهبلى" يعالج آلام الطمث باستخدام المخدرات فى أمريكا

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانى عن لبوس مهبلى مثير للجدل، حيث يعالج آلام الطمث باستخدام المخدرات، ويحتوى على 60 مجم من مادة "تتراهيدروكانبينول THC" و10 مجم من مادة كانابيديول، وهى من المكونات الرئيسية فى مخدرات البانجو أو الماريجوانا، المجرم استخدامها فى مصر

وأكدت الشركة المصنعة أن هذا اللبوس المهبلى يساهم فى علاج آلام وتقلصات الدورة الشهرية ويحد من الالتهابات المصاحبة لها خلال 20 دقيقة فقط، دون أن يتسبب فى التأثيرات المخدرة ودون أن يضر بوعى وإدراك السيدات كما هو الحال مع تدخين الماريجوانا.

يتوفر المستحضر الجديد فى صورة علبة تحتوى على أربع جرعات، ويبلغ سعرها 44 دولاراً أمريكيا، وتم طرحه للبيع رسميا داخل ولايتى كاليفورنيا وكولورادو بأمريكا فقط، واللتين أصدرتا قوانين تجيز استخدام الماريجوانا.

وحذر الخبراء من استخدام هذه المستحضر لأنه لم يتم تقييمه بشكل كاف، ولم تصدق عليه منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA حتى الآن.