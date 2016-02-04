بالصور.. روسية تكسر "حظر الطيران" وتسافر إلى شرم الشيخ

كسرت مواطنة روسية شابة تدعى "داريا ليفادنيا" من مدينة "سوتشى الروسية" حاجز الحظر المفروض على الطيران بين موسكو والقاهرة، وانطلقت لتستجم فى منتجعات شرم الشيخ التى تفتقر للسياح الروس منذ فترة طويلة.

وكشفت المواطنة الروسية لـ"اليوم السابع"، أنها تحب مصر للغاية وأنها معتادة على السفر إليها كل عام مع صديقاتها، وقررت الذهاب لمصر وحدها بعد رفض صديقاتها السفر معها تلك المرة، لعدم انتهاك حظر الطيران، مشيرة إلى أن الطريق طويل للغاية، ولكن متعة شرم الشيخ تجعلها تنسى أى شىء مرهق.

>



>