محافظ الوادى الجديد يفتتح فندقا سياحيا على الطراز البيئى بالخارجة

افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، فندقا سياحيا على الطراز البيئى، مجاور لمنطقة البجوات الأثرية، الواقعة شمال مدينة الخارجة، لتضيف المحافظة مشروعا سياحيا جديدا يساهم فى جذب السياحة والسائحين القاصدين المزارات الأثرية والسياحية المتعددة بالوادى الجديد.

وأكد عشماوى خلال تفقده الفندق المصمم على الطراز البيئى المتلائم مع الطابع الواحاتى للمحافظة، والمكون من 60 غرفة مقسمة ما بين جناح وسويت، أن المحافظة تشجع مثل هذه المشروعات على أرض المحافظة، لمساهمتها فى توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة من الشباب وتنشيط السياحة على أرضها خاصة لما تحتويه الوادى الجديد من تنوع فريد فى الآثار لحضارات متعددة تصل لما قبل التاريخ حيث يصل عدد المناطق الأثرية بالمحافظة إلى 112 منطقة.



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